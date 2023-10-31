Науковці заявили, що знайшли втрачений 155 млн років тому континент (відео)

Науковці з Утрехтського університету в Нідерландах виявили залишки втраченого континенту Арголенд, який відколовся від західної Австралії 155 мільйонів років тому і, здавалося, зник, коли дрейфував на північ у бік Південно-Східної Азії.

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Як повідомляє Інформаційний бюлетень Live Science, дослідники виявили фрагменти стародавньої землі, розкидані навколо Індонезії та М’янми. Вони також виявили залишки невеликих океанів, які датуються приблизно 200 мільйонами років тому.

Ці океани, ймовірно, утворилися, коли тектонічні сили розтягнули й розкололи Арголенд до того, як відкололася суша завдовжки 5000 кілометрів.

"Ми не втратили континент, просто це вже був дуже розширений і фрагментований ансамбль", — сказав провідний автор дослідження Елдерт Адвокаат.

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Адвокаат і його колеги реконструювали подорож відокремленого континенту. Дослідники знайшли фрагменти стародавньої землі, розкидані навколо Індонезії та М’янми, але коли вони спробували реконструювати Арголенд з цих фрагментів, "нічого не підходило", сказав він.

Потім команда працювала у зворотному напрямку, збираючи докази в Південно-Східній Азії, щоб відстежити подорож Арголанду на північ. Серед розкиданих фрагментів стародавньої землі вони виявили залишки невеликих океанів, які датуються приблизно 200 мільйонами років тому. Ці океани, ймовірно, утворилися, коли тектонічні сили розтягнули й розкололи Арголенд до того, як відкололася суша завдовжки 5000 кілометрів, сказав науковець.

За його словами, цей процес триває від 50 до 60 мільйонів років, і приблизно 155 мільйонів років тому цілий колаж із цих стрічкових континентів і проміжних океанів починає дрейфувати до Південно-Східної Азії.

Оскільки фрагменти Арголенду стикалися з масивами суші в Південно-Східній Азії, вони також сформували багате біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні. Це може допомогти пояснити нерівномірний розподіл видів уздовж невидимого бар’єру, який проходить через Індонезію.

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