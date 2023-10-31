Ученые заявили, что нашли утраченный 155 млн лет назад континент (видео)

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили остатки утраченного континента Арголенда, который откололся от западной Австралии 155 миллионов лет назад и, казалось, исчез, когда дрейфовал на север в сторону Юго-Восточной Азии.

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Как сообщает Информационный бюллетень Live Science, исследователи обнаружили фрагменты древней земли, разбросанные вокруг Индонезии и Мьянмы. Они также обнаружили остатки небольших океанов, датируемых примерно 200 миллионами лет назад.

Эти океаны, вероятно, образовались, когда тектонические силы растянули и раскололи Арголенд до того, как откололась суша протяженностью 5000 километров.

"Мы не потеряли континент, просто это уже был очень расширенный и фрагментированный ансамбль", — сказал ведущий автор исследования Элдерт Адвокаат.

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Адвокаат и его коллеги реконструировали путешествие уединенного континента. Исследователи обнаружили фрагменты древней земли, разбросанные вокруг Индонезии и Мьянмы, но когда они попытались реконструировать Арголенд из этих фрагментов, "ничего не подходило", сказал он.

Затем команда работала обратно, собирая доказательства в Юго-Восточной Азии, чтобы отследить путешествие Арголанда на север. Среди разбросанных фрагментов древней земли обнаружили остатки небольших океанов, которые датируются примерно 200 миллионами лет назад. Эти океаны, вероятно, образовались, когда тектонические силы растянули и раскололи Арголенд до того, как откололась суша протяженностью 5000 километров, сказал ученый.

По его словам, этот процесс длится от 50 до 60 миллионов лет, и около 155 миллионов лет назад целый коллаж из этих ленточных континентов и промежуточных океанов начинает дрейфовать в Юго-Восточную Азию.

Поскольку фрагменты Арголенда сталкивались с массивами суши в Юго-Восточной Азии, они также сформировали богатое биоразнообразие, которое мы видим сегодня. Это может помочь объяснить неравномерное распределение видов вдоль невидимого барьера, проходящего через Индонезию.

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