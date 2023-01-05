Українські біженці в Італії можуть отримати до 6000 гривень: як подати заявку

Українські біженці в Італії можуть отримати 150 євро або 5855 гривень допомоги. Йдеться про одноразову виплату.

Заявки приймають до 31 січня 2023 року. Про це повідомляє visitukraine.today.

Зазначається, що допомога передбачена для українських біженців із низьким доходом. Сума заробітку таких людей не має перевищувати 20 тисяч євро на рік за податковий період 2021 року.

Заявки на виплату надаються:

науковим співробітникам;

аспірантам зі стипендіями;

скоординованим та постійним працівникам;

сезонним працівникам;

працівникам з перервами;

працівникам сфери розваг, які відповідають вимогам, зазначеним у циркулярі INPS No 127 від 16 листопада 2022 року.

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Уточнюється, що сезонні працівники можуть подавати заявки, якщо вони не отримували по 150 євро у листопаді 2022 року.

Заяви на оформлення допомоги приймають через онлайн-сервіс 150 euro – Domanda.

Українцям потрібно буде авторизуватися на сайті за допомогою свого податкового коду або однієї з електронних верифікаційних систем.

Далі потрібно обрати серед зазначених даних категорію, на яку подаватиметься заявка. Також можна звертатися до контактного центру за номером: 06-16-41-64 з мобільного та 80-31-64 зі стаціонарного телефону.

Раніше стало відомо, що деякі країни змінили правила перебування українців. Змінюються умови проживання та розмір грошових виплат.

Тим українцям, які виїхали з окупованої території без закордонного паспорта, пояснили, як за законом можна повернутися в Україну. Для цього потрібно оформити тимчасове посвідчення.

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