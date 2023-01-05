Украинские беженцы в Италии могут получить до 6000 гривен: как подать заявку

Украинские беженцы в Италии могут получить 150 евро или 5855 гривен помощи. Речь идет об единовременной выплате.

Заявки принимаются до 31 января 2023 года. Об этом сообщает visitukraine.today.

Отмечено, что помощь предусмотрена для украинских беженцев с низким доходом. Сумма заработка таких людей не должна превышать 20 тысяч евро в год за налоговый период 2021 года.

Заявки в рассрочку предоставляются:

научным сотрудникам;

аспирантам со стипендиями;

скоординированным и постоянным работникам;

сезонным работникам;

Видео дня

работникам с перерывами;

работникам сферы развлечений, отвечающим требованиям, указанным в циркуляре INPS No 127 от 16 ноября 2022 года.

Уточняется, что сезонные работники могут подавать заявки, если они не получали по 150 евро в ноябре 2022 года.

Заявки на оформление помощи принимают через онлайн-сервис 150 euro – Domanda.

Украинцам нужно будет авторизоваться на сайте посредством своего налогового кода или одной из электронных верификационных систем.

Далее следует выбрать из указанных данных категорию, на которую будет подаваться заявка. Также можно обращаться в контактный центр по номеру: 06-16-41-64 с мобильного и 80-31-64 со стационарного телефона.

Ранее стало известно, что некоторые страны поменяли правила пребывания украинцев. Изменяются условия проживания и размер денежных выплат.

Тем украинцам, выехавшим с оккупированной территории без загранпаспорта, объяснили, как по закону можно вернуться в Украину. Для этого нужно оформить временное удостоверение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !