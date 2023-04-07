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Війна в Україні

Українські військові ефектно ліквідували два склади БК та живу силу окупантів під Бахмутом (відео)

Максим Карпенко

Українські військові ефектно ліквідували два склади БК та живу силу окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують відбивати наступи окупантів на Бахмутському напрямку на Донеччині. Зокрема, бійці 2-го штурмового батальйону знищили два склади з БК росіян.

Також захисникам України вдалося ліквідувати ворожу живу силу. Про це повідомили у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

"Вдень і вночі корегує розвідувально-ударний підрозділ "Шершень". На відео влучання з танкової гармати та робота 60-го міномета. Результат – двічі мінус БК та жива сила окупантів. Плідно працюють бійці 2-го штурмового бату на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдають ударів по місцю перебування російського боєкомплекту вдень. У результаті детонування боєприпасів виникає пожежа.

На наступних кадрах показаний удар по складу БК у темний час доби. Точне місце знищення ворожих боєкомплектів не повідомляється з міркувань безпеки.

Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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Війна в Україні