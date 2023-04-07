Українські військові ефектно ліквідували два склади БК та живу силу окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують відбивати наступи окупантів на Бахмутському напрямку на Донеччині. Зокрема, бійці 2-го штурмового батальйону знищили два склади з БК росіян.

Також захисникам України вдалося ліквідувати ворожу живу силу. Про це повідомили у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

"Вдень і вночі корегує розвідувально-ударний підрозділ "Шершень". На відео влучання з танкової гармати та робота 60-го міномета. Результат – двічі мінус БК та жива сила окупантів. Плідно працюють бійці 2-го штурмового бату на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Читайте також: Воїни-прикордонники показали кадри знищення ворожого складу БК та вантажівки з окупантами

На відео можна побачити, як українські військові завдають ударів по місцю перебування російського боєкомплекту вдень. У результаті детонування боєприпасів виникає пожежа.

На наступних кадрах показаний удар по складу БК у темний час доби. Точне місце знищення ворожих боєкомплектів не повідомляється з міркувань безпеки.

Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!