Украинские военные эффектно ликвидировали два склада БК и живую силу оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают отражать наступления оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области. В частности, бойцы 2-го штурмового батальона уничтожили два склада БК россиян.

Также защитникам Украины удалось ликвидировать вражескую живую силу. Об этом сообщили в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Днем и ночью корректирует разведывательно-ударное подразделение "Шершень". На видео попадание из танковой пушки и работа 60-го миномета. Результат – дважды минус БК и живая сила оккупантов. Плодотворно работают бойцы 2-го штурмового бата на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как украинские военные наносят удары по месту пребывания российского боекомплекта днем. В результате детонирования боеприпасов возникает пожар.

На следующих кадрах показан удар по складу БК в темное время суток. Точное место уничтожения вражеских боекомплектов не сообщается из соображений безопасности.

Также на днях украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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