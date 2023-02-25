Українцям можуть більше не вимикати світло: міністр Галущенко назвав умови

В Україні значно покращилася ситуація з електропостачанням. Розглядається варіант, що світло українцям більше не вимикатимуть так масово, як це було останніми місяцями.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в етері загальнонаціонального телемарафону. За його словами, енергосистема наразі працює в бездефіцитному режимі.

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"Уже пішов третій тиждень, як виробництво електроенергії повністю забезпечує споживання. Ми маємо певні резерви та плани й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмежень постачання. Сподіваюся, що ліміти нам не знадобляться взагалі з точки зору споживання електроенергії", – сказав міністр.

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Він зауважив, що якщо профіцит електрики збережеться, то Україна зможе постачати її іншим країнам.

"Якщо ми побачимо стабільний надалі профіцит електроенергії, питання експорту буде розглядатися, але ключовим для нас є відновити постачання для тих регіонів, де є пошкодження мереж", – зауважив Галущенко.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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