Украинцам могут больше не выключать свет: министр Галущенко назвал условия

В Украине значительно улучшилась ситуация с электроснабжением. Рассматривается вариант, что свет украинцам больше не будут выключать так массово, как это было в последние месяцы.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона. По его словам, энергосистема работает в бездефицитном режиме.

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"Уже пошла третья неделя, как производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. Мы имеем определенные резервы и планы и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не испытывали ограничений поставки. Надеюсь, что лимиты нам не понадобятся вообще с точки зрения потребления электроэнергии", – сказал министр.

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Он отметил, что если профицит электричества сохранится, то Украина сможет поставлять его другим странам.

"Если мы увидим стабильный в дальнейшем профицит электроэнергии, вопрос экспорта будет рассматриваться, но ключевым для нас является возобновить поставки для тех регионов, где есть повреждения сетей", - отметил Галущенко.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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