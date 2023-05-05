Унікальна операція: лікарі прооперували мозок дитини, яка знаходилася в утробі матері

Хірурги у США провели першу у світі внутрішньоутробну операцію з емболізації артеріовенозної мальформації великої мозкової вени. Після хірургічного втручання дитина народилася недоношеною, проте без важких уражень головного мозку.

Як повідомляється у журналі Stroke, вроджена вада розвитку (артеріовенозна мальформація) вени Галена (великої мозкової вени) зустрічається досить рідко — приблизно в одного з 25 тисяч новонароджених. При цьому така аномалія має вкрай несприятливий прогноз і веде до смерті незабаром після народження.

Зазначається, що між прилеглими артеріями та веною Галена утворюється шунт, за яким у венозне русло надходить багато артеріальної крові. У внутрішньоутробному розвитку така патологічна сполука судин практично не впливає на життєдіяльність плода — через низький опір плаценти потік крові з аорти в мозок не такий інтенсивний.

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Однак відразу після народження та першого вдиху кровотік через мозкові судини різко зростає, збільшується венозне повернення до серця. Патологічний шунт призводить до того, що порушується внутрішньочерепний відтік крові, а серцю повертається більший обсяг крові. Через це у новонароджених з мальформацією вени Галена до серця повертається багато венозної крові, що може ускладнитися легеневою гіпертензією, а в лівому шлуночку знижується фракція викиду – органи починають недоотримувати кисень.

Лікарі з дитячої лікарні Бостона вирішили, що ефективніше навчитися проводити емболізацію (закупорку) патологічного шунта у плода в утробі матері, оскільки основні патогенетичні механізми цього пороку реалізуються після народження.

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Таким чином, команда лікарів провела першу у світі внутрішньоутробну емболізацію артеріовенозної мальформації вени Галена у 34-тижневого плоду. Лікарі виявили порок на 30 тижні гестаційного розвитку за допомогою ультразвукового дослідження, а магнітно-резонансна томографія (МРТ) на 32 тижні розвитку підтвердила порушення розвитку судин: на ній лікарі виявили розширену серединну прозенцефалічну вену та розширену сполуку верхнього сагіттального синусу. З ймовірністю 99 відсотків такі зміни призвели б до тяжкої дисфункції правого шлуночка та легеневої гіпертензії, при цьому у плода не спостерігали ішемії мозку чи крововиливу.

Матері провели спинальну епідуральну анестезію, і лікарі вручну перевернули плід так, щоб його потилиця була звернена до передньої черевної стінки матері. У стегно плода під контролем ультразвуку внутрішньом'язово ввели знеболювальне та під контролем ультразвуку через стінку матки в амніотичний простір ввели голку катетера, яку потім обертальними рухами з легким натисканням ввели в череп плода в зону уражених судин. За катетером провели неповну емболізацію шунта за допомогою 23 спіралей, після якої за даними ехокардіографії загальний серцевий викид знизився на 43 відсотки.

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Лікарі кажуть, що після операції провели МРТ та помітили, що діаметр з'єднання вени Галени та верхнього сагітального синуса скоротився з 12,9 міліметра до 8 міліметрів, що призвело до зниження кровотоку в цій частині мозку.

Після операції немовля народилося природним шляхом вже через два дні. Вага при народженні склала 1,9 кілограма. Після пологів дитині знадобилася глибока аспірація легеневого вмісту та CPAP-терапія. На другий день життя дитину перевели на дихання через носову канюлю. Неврологічне обстеження не виявило відхилень. На восьмий день життя показники гемодинаміки нормалізувалися за даними ехокардіографії, а МРТ показало подальше зменшення діаметра шунта. За словами лікарів, за дитиною спостерігатимуть протягом двох років, щоб оцінити розвиток нервової системи та когнітивних функцій.

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