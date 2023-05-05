Уникальная операция: врачи прооперировали мозг ребенка, который находился в утробе матери

Хирурги в США провели первую в мире внутриутробную операцию по эмболизации артериовенозной мальформации обширной мозговой вены. После хирургического вмешательства ребенок родился недоношенным, но без тяжелых поражений головного мозга.

Как сообщается в журнале Stroke, врожденный порок развития (артериовенозная мальформация) вены Галена (большой мозговой вены) встречается довольно редко — примерно у одного из 25 тысяч новорожденных. При этом такая аномалия имеет очень неблагоприятный прогноз и ведет к смерти вскоре после рождения.

Отмечается, что между прилегающими артериями и веной Галена появляется шунт, за которым в венозное русло поступает много артериальной крови. Во внутриутробном развитии такое патологическое соединение сосудов практически не влияет на жизнедеятельность плода — из-за низкого сопротивления плаценты поток крови из аорты в мозг не так интенсивен.

Видео дня

Читайте также: Ученые обнаружили останки первых звезд Вселенной, появившихся еще 13 миллиардов лет назад (фото)

Однако сразу после рождения и первого вдоха кровоток из-за мозговых сосудов резко возрастает, увеличивается венозный возврат к сердцу. Патологический шунт приводит к тому, что нарушается внутричерепный отток крови, а сердцу возвращается больший объем крови. Поэтому у новорожденных с мальформацией вены Галена к сердцу возвращается много венозной крови, что может осложниться легочной гипертензией, а в левом желудочке снижается фракция выброса – органы начинают недополучать кислород.

Врачи из детской больницы Бостона решили, что более эффективно научиться проводить эмболизацию (закупорку) патологического шунта у плода в утробе матери, поскольку основные патогенетические механизмы этого порока реализуются после рождения.

Читайте также: Ученые ответили, как чрезмерное употребление кофе влияет на мозг

Таким образом, команда врачей провела первую в мире внутриутробную эмболизацию артериовенозной мальформации вены Галена у 34-недельного плода. Врачи выявили порок на 30 неделе гестационного развития с помощью ультразвукового исследования, а магнитно-резонансная томография (МРТ) на 32 неделе развития подтвердила нарушение развития сосудов: врачи обнаружили расширенную срединную прозенцефалическую вену и расширенное соединение верхнего сагиттального синуса. С вероятностью 99 процентов такие изменения привели к тяжелой дисфункции правого желудочка и легочной гипертензии, при этом у плода не наблюдали ишемии мозга или кровоизлияния.

Матери провели спинальную эпидуральную анестезию, и врачи вручную перевернули плод так, чтобы его затылок был обращен к передней брюшной стенке матери. В бедро плода под контролем ультразвука внутримышечно ввели обезболивающее и под контролем ультразвука через стенку матки в амниотическое пространство ввели иглу катетера, которую затем вращательными движениями с легким нажатием ввели в череп плода в зону пораженных сосудов. По катетеру провели неполную эмболизацию шунта с помощью 23 спиралей, после которой по данным эхокардиографии общий сердечный выброс снизился на 43 процента.

Читайте также: Как не дать мозгу состариться: сохраните сознание молодой

Врачи говорят, что после операции провели МРТ и заметили, что диаметр соединения вены Галены и верхнего сагиттального синуса сократился с 12,9 до 8 миллиметров, что привело к снижению кровотока в этой части мозга.

После операции младенец родился естественным путем уже через два дня. Вес при рождении составил 1,9 килограмма. После родов ребенку понадобилась глубокая аспирация легочного содержимого и CPAP-терапия. На второй день жизни ребенка перевели на дыхание через носовую канюлю. Неврологическое обследование не выявило отклонений. На восьмой день жизни показатели гемодинамики нормализовались по данным эхокардиографии, а МРТ показало дальнейшее уменьшение диаметра шунта. По словам врачей, за ребенком будут наблюдать в течение двух лет, чтобы оценить развитие нервной системы и когнитивных функций.

Ранее учёные заметили странный всплеск активности у умирающих людей. Что происходило – читайте здесь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!