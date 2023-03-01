У Вірменії виявили золоті та сердолікові намиста в подвійних могилах бронзової доби (фото)

У Вірменії під час розкопок подвійної могили пізньої бронзової доби виявили три золоті та сердолікові намиста. Вона була розкопана на археологічній ділянці Мецамор.

Скелетні останки двох дорослих людей були виявлені в цисті (викладеному каменем ящику, вмурованому в землю), який також містив рідкісні залишки дерев’яного могильника. Могила датується 1300–1200 роками до нашої ери, повідомляє The History Blog.

Розкопки на території некрополя проводилися в могилі №23. Поховання добре збереглося. Під могилою розкопано обкладену середнім і великим камінням похоронну камеру, орієнтовану зі сходу на захід.

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У поховальній камері на могильному ложі в перекрученому стані виявлено два людські скелети, що стикаються в ділянці тазових кісток. Один із скелетів лежав на правому боці, інший – на лівому. У цьому ж шарі виявлено 10 суцільних керамічних посудин.

У нижньому шарі знайдено ще вісім керамічних виробів, з яких найбільш рідкісною є невелика блакитно-зелена лощена посудина з двома наскрізними отворами у верхній частині тулуба.

На шиї та грудях скелетів знайдено циліндричні та сферичні намистини, роздільники намистин, підвіски із золота, сердоліку, бурштину та олова. На зап’ясті одного з них знайдено бронзові браслети, а на животі – олов’яні пряжки.

Попередні дослідження показують, що в могильній камері розкопано скелети чоловіка та жінки. Попереднє вивчення археологічного матеріалу дає змогу датувати поховання останньою чвертю ІІ тис. до н.

На момент смерті загиблим було близько 30-40 років. Немає доказів того, що могилу коли-небудь знову розкривали, а це означає, що пара померла одночасно. Немає очевидної причини смерті.

Нагадаємо, раніше археологи з Іллінойського університету в Чикаго розкопали 1200-річний храмовий комплекс Варі у Перу.

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