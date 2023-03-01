В Армении обнаружили золотые и сердоликовые бусы в двойных могилах бронзового века (фото)

В Армении во время раскопок двойной могилы поздних бронзовых суток обнаружили три золотых и сердоликовых ожерелья. Она была раскопана на археологическом участке Мецамора.

Скелетные останки двух взрослых людей были обнаружены в цисте (выложенном камнем ящике, вмурованном в землю), также содержавшем редкие остатки деревянного могильника. Могила датируется 1300-1200 годами до нашей эры, сообщает The History Blog.

Раскопки на территории некрополя производились в могиле №23. Погребение хорошо сохранилось. Под могилой раскопана обложенная средними и большими камнями погребальная камера, ориентированная с востока на запад.

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В погребальной камере на могильном ложе в извращенном состоянии обнаружены два человеческих скелета, соприкасающихся в области тазовых костей. Один из скелетов лежал на правом боку, другой – на левом. В этом же слое обнаружено 10 сплошных керамических сосудов.

В нижнем слое найдено еще восемь керамических изделий, из которых наиболее редким является небольшой голубовато-зеленый лощеный сосуд с двумя сквозными отверстиями в верхней части туловища.

На шее и груди скелетов найдены цилиндрические и сферические бусины, разделители бусин, подвески из золота, сердолика, янтаря и олова. На запястье одного из них найдены бронзовые браслеты, а на животе – оловянные пряжки.

Предыдущие исследования показывают, что в могильной камере раскопаны скелеты мужчины и женщины. Предварительное изучение археологического материала позволяет датировать погребение последней четвертью ІІ тыс. до н.

К моменту смерти погибшим было около 30-40 лет. Нет доказательств того, что могилу когда-нибудь снова вскрывали, а это значит, что пара умерла одновременно. Нет очевидной причины смерти.

Напомним, ранее археологи из Иллинойского университета в Чикаго раскопали 1200-летний храмовый комплекс Вари в Перу.

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