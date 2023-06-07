У Бєлгородській області внаслідок 'бавовни' потужно спалахнула промзона (відео)

У місті Шебекіно Бєлгородської області 7 червня сталася сильна пожежа. За попередніми даними, внаслідок буцімто обстрілу загорівся лакофарбовий завод.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, Шебекіно нібито накрили із РСЗВ "Град".

Він вказав, що понад 40 снарядів потрапили на територію промзони. Ще 20 снарядів буцімто прилетіли до різних частин міста, однак ніхто не постраждав.

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На одному з об'єктів після прильотів почалася сильна пожежа. Попередньо, це лакофарбовий завод, який окупанти використовують у своїх цілях. Зовсім недавно там уже відбувалася "бавовна".

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Своєю чергою місцеві Telegram-канали повідомляють про їдкий дим у повітрі. Мешканцям радять менше перебувати на вулиці та зачинити вікна.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

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