В Белгородской области в результате 'бавовны' мощно вспыхнула промзона (видео)

В городе Шебекино Белгородской области 7 июня произошел сильный пожар. По предварительным данным, в результате обстрела загорелся лакокрасочный завод.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, Шебекино якобы накрыли из РСЗО "Град".

Он отметил, что более 40 снарядов попали на территорию промзоны. Еще 20 снарядов якобы прилетели в разные части города, однако никто не пострадал.

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На одном из объектов по прилету начался сильный пожар. Предварительно, это лакокрасочный завод, который оккупанты используют в своих целях. Совсем недавно там уже проходила "бавовна".

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В свою очередь местные Telegram-каналы сообщают о едком дыме в воздухе. Жителям советуют меньше находиться на улице и закрыть окна.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" объявили о второй фазе "военной операции" на территории рф. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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