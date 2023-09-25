У лікарні помер босс сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіна Денаро, який 30 років був в бігах

Маттео Мессіна Денаро, один із видатних лідерів Сицилійської мафії, помер в лікарні після арешту, який відбувся у січні цього року.

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Інформацію про його смерть повідомляють ЗМІ. 62-річний кримінальний бос "Коза ностра" перебував у в'язниці суворого режиму у місті Аквіла, Італія.

За медичними джерелами, Мессіна Денаро проходив лікування через рак товстої кишки і з п'ятниці перебував у стані коми. Кілька днів перед смертю до нього приїхали мати та інші близькі родичі. Планується, що поховання відбудеться у рідному місті Кастельветрано на острові Сицилія.

Маттео Мессіна Денаро, відомий також як "Худий", зник під час відпочинку на морському узбережжі Тоскани влітку 1993 року. Тоді його включили до списку десяти найнебезпечніших злочинців у світі, і він майже 30 років перебував у розшуку. Він був двічі засуджений судом до довічного ув'язнення в Італії за численні злочини, пов'язані з мафіозною діяльністю. 16 січня цього року Мессіну Денаро було заарештовано у клініці "Маддалена" в Палермо, де він отримував лікування із застосуванням хіміотерапії.

Нагадаємо, на морському дні біля Аляски знайшли дивне "моторошне золоте яйце".

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