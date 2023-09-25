В больнице скончался босс сицилийской мафии "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро, который 30 лет был в бегах

Маттео Мессина Денаро, один из видных лидеров Сицилийской мафии, скончался в больнице после ареста, произошедшего в январе этого года.

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Информацию о его смерти сообщают СМИ. 62-летний криминальный босс "Коза ностра" находился в тюрьме строгого режима в городе Аквила, Италия.

По медицинским источникам, Мессина Денаро проходил лечение через рак толстой кишки и с пятницы находился в состоянии комы. Несколько дней до его смерти приехали мать и другие близкие родственники. Планируется, что захоронение состоится в родном городе Кастельветрано на острове Сицилия.

Маттео Мессина Денаро, известный также как "Худой", исчез во время отдыха на морском побережье Тосканы летом 1993 года. Тогда его включили в список десяти самых опасных преступников в мире, и почти 30 лет он находился в розыске. Он был дважды приговорен судом к пожизненному заключению в Италии за многочисленные преступления, связанные с мафиозной деятельностью. 16 января этого года Мессина Денаро была арестована в клинике "Маддалена" в Палермо, где он получал лечение с применением химиотерапии.

Напомним, на морском дне у Аляски нашли странное "жуткае золотое яйцо".

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