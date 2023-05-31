У ГУР пояснили, як 'слуга' Трубіцин зміг виїхати за кордон: подробиці скандалу

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин виїхав за кордон попри обвинувачення у хабарництві. Для цього він використав лист від Головного управління розвідки Міноборони.

13 травня 2023 року Трубіцин виїхав у напрямку Польщі за дозволом голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомили "Схеми".

Дещо згодом у розвідці підтвердили факт надання Трубіцину листа для виїзду з країни. У ГУР заявили, що зробили це на прохання іншої структури, але не уточнили, якої саме.

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"Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в межах міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, на момент перетину кордону Трубіцин не був обмежений у правах виїзду. Тоді у нього ще не вилучили закордонний паспорт і не поставили відмітку про перетин кордону з дозволу слідчого.

Своєю чергою у ДПСУ відмовилися коментувати виїзд Трубіцина з України. У відомстві вказали, що інформацію можуть оприлюднити слідчі, якщо вважатимуть це за потрібне.

Додамо, 14 квітня ВАКС мав розглядати справу депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина та інших щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Трубіцин двічі не зʼявився на засідання суду.

Нагадаємо, Трубіцин був затриманий ще у лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення. Його обвинувачують у тому, що в зговорі з п'ятьма спільниками він вимагав та отримував неправомірну вигоду від підприємця за встановлення мобільних автономних фартухів (МАФів).

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