В Італії будівельники випадково натрапили на унікальну стародавню споруду (фото)

Під час прокладки оптоволоконного кабелю в місті Торреано на північному сході Італії будівельники виявили стародавню споруду невідомого призначення. Вона складена з важких кам’яних плит.

Дві довгі стіни і коротка спинка, увінчані "дахом", які утворюють прямокутник. Про це повідомляє The History Blog.

Археологи подумали, що це могильна яма, але розкопки споруди не знайшли доказів того, що в ній коли-небудь були людські останки. Все, що міститься в прямокутнику – це мулистий ґрунт, типовий для водних шляхів.

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Найправдоподібнішою гіпотезою є те, що це була дамба. Її побудували, щоб дозволити возам проїхати через стародавній водний потік, який протікав через споруду.

Іншою можливістю є водопропускна труба або водостічна труба, але грубо витесані важкі кам’яні плити не ідеальні для цієї роботи. Враховуючи велику вагу та величезні розміри каменів, це, ймовірно, був важливий інфраструктурний проєкт.

Ця знахідка не містить жодної стратиграфічної інформації, інакше практично неможливо датувати групу важких кам’яних плит без пов’язаних артефактів або залишків. Наразі споруду перепоховали для її власного захисту.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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