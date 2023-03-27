В Италии строители случайно наткнулись на уникальное старинное сооружение (фото)

Во время прокладки оптоволоконного кабеля в Торреано на северо-востоке Италии строители обнаружили древнее сооружение неизвестного назначения. Она сложена из тяжелых каменных плит.

Две длинные стены и короткая спинка, увенчанные "крышей", образуют прямоугольник. Об этом сообщает The History Blog.

Археологи подумали, что это могильная яма, но раскопки постройки не нашли доказательств того, что в ней когда-либо были человеческие останки. Все, что содержится в прямоугольнике – это илистая почва, типичная для водных путей.

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Самой правдоподобной гипотезой является то, что это была дамба. Ее построили, чтобы позволить телегам проехать через древний водный поток, протекавший через сооружение.

Другой возможностью является водопропускная или водосточная труба, но грубо вытесанные тяжелые каменные плиты не идеальны для этой работы. Учитывая огромный вес и большие размеры камешков, это, возможно, был принципиальный инфраструктурный проект.

Эта находка не содержит никакой стратиграфической информации, в противном случае практически невозможно датировать группу тяжелых каменных плит без связанных артефактов или остатков. Сейчас сооружение перезахоронили для его собственной защиты.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

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