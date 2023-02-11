В який час садити вишню, щоб отримати багатий врожай

Вишня є однією з найбільш популярних кісточкових культур в Україні. Плодові дерева можна побачити практично на будь-якій дачній ділянці.

Однак, щоб отримати якісний урожай, важливо дотримуватися певних правил посадки рослини. Варто звернути особливу увагу на час посадки вишні.

Знавці радять робити це навесні, перед початком вегетації. Вибір цього періоду дозволить дереву добре вкоренитися до початку росту пагонів.

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Важливо також виключити посадку під час пізніх заморозків, інакше дерево може не прижитися або дати слабкий врожай. Температура при розміщенні дерева на ділянці повинна бути вище 0 градусів.

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Найбільш оптимальним варіантом вважається період, коли температура становитиме +5 градусів тепла. Таким чином найкраще висаджувати вишню наприкінці березня – до середини квітня.

Нагадаємо, малина – одна з найулюбленіших ягідних культур у наших садах. Її можна висаджувати і навесні, і восени. Але з огляду на цикли розвитку цієї культури бажано посадкові роботи проводити після закінчення періоду вегетації.

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