В какое время сажать вишню, чтобы получить богатый урожай

Вишня является одной из самых популярных косточковых культур в Украине. Плодовые деревья можно увидеть практически на любом дачном участке.

Однако, чтобы получить качественный урожай, важно соблюдать определенные правила посадки растения. Следует обратить особое внимание на время посадки вишни.

Знатоки советуют делать это весной, перед началом вегетации. Выбор этого периода позволит дереву хорошо укорениться до начала роста побегов.

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Важно также исключить посадку во время поздних заморозков, иначе дерево может не прижиться или дать слабый урожай. Температура при размещении дерева на участке должна быть выше 0 градусов.

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Наиболее оптимальным вариантом считается период, когда температура составит +5 градусов тепла. Таким образом лучше высаживать вишню в конце марта – до середины апреля.

Напомним, малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Ее можно высаживать и весной, и осенью. Но учитывая циклы развития этой культуры, желательно посадочные работы проводить по окончании периода вегетации.

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