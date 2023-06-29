У Краматорську завершили розбір завалів: загинуло 12 людей, серед них три дитини

Станом на 07:20 29 червня пошуково-рятувальні роботи по розбору завалів у Краматорську Донецької області, який був атакований російським ракетами 27 червня, завершені.

Про це повідомили ДСНС та голова МВС Ігор Клименко.

Близько 4 години ранку 29 червня рятувальники витягнули ще одне тіло. З ним кількість загиблих зросла до 12 людей, усіх вдалось ідентифікувати. Як повідомляє ДСНС, загинуло також троє дітей.

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Клименко заявив, що внаслідок ракетних травми та поранення отримали 65 людей. У закладі харчування постраждали 60 людей, зокрема дитина. Урятували 11 людей.

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Нагадаємо, окупанти вдарили по закладу харчування у Краматорську.

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