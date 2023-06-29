В Краматорске завершили разбор завалов: погибли 12 человек, среди них три ребенка

По состоянию на 07:20 29 июня поисково-спасательные работы по разбору завалов в Краматорске Донецкой области, атакованном российским ракетами 27 июня, завершены.

Об этом сообщили ГСЧС и глава МВД Игорь Клименко.

Около 4 часов утра 29 июня спасатели вытащили еще одно тело. С ним количество погибших возросло до 12 человек, всех удалось идентифицировать. Как сообщает ГСЧС, погибли также трое детей.

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Клименко заявил, что в результате ракетных травм и ранений получили 65 человек. В заведении питания пострадали 60 человек, в том числе ребенок. Спасли 11 человек.

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Напомним, кафиры ударили по заведению питания в Краматорске.

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