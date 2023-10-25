У Мехіко після землетрусу спливла на поверхню голова гігантської ацтекської змії: фото

Землетрус магнітудою 7,6, який стався 19 вересня 2022 року поблизу західного узбережжя Мексики, призвів до руйнування кількох будівель у Мехіко. Однак, у результаті пошкоджень, археологи виявили величезну кам’яну голову змії ацтекського періоду.

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Голова змії має розміри 1,8 метра у довжину, метр у висоту та 85 сантиметрів у ширину. Вона важить приблизно 1,2 метричної тонни, пише ScienceAlert.

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Голову змії було виявлено на глибині 4,5 метра під фундаментом юридичної школи поблизу центру Мехіко. Вона має 80 відсотків оригінальної барвистої поверхні, яка включає червоний, синій, чорний, білий та охру.

Експерти вважають, що голова змії датується часом наприкінці імперії ацтеків, коли місто-держава Теночтітлан процвітала в тій же місцевості. Ацтеки використовували багато змій у своїх роботах, не в останню чергу через змієподібних божеств, таких як Кетцалькоатль.

Голова змії буде передана для вивчення та збереження Мексиканському національному інституту антропології та історії (INAH).

Ця знахідка є цінним внеском у наше розуміння ацтекської культури. Вона свідчить про те, що ацтеки були майстерними скульпторами та художниками, які створювали твори мистецтва, які витримали випробування часом, зазначає видання.

Раніше вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич.

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