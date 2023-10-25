В Мехико после землетрясения всплыла на поверхность голова гигантской ацтекской змеи: фото

Землетрясение магнитудой 7,6, которое произошло 19 сентября 2022 года у западного побережья Мексики, привело к разрушению нескольких зданий в Мехико. Однако в результате повреждений археологи обнаружили огромную каменную голову змеи ацтекского периода.

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Голова змеи имеет размеры 1,8 метра в длину, метр в высоту и 85 сантиметров в ширину. Она весит примерно 1,2 метрической тонны, пишет ScienceAlert.

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Голова змеи был обнаружен на глубине 4,5 метра под фундаментом юридической школы вблизи центра Мехико. Она имеет 80 процентов оригинальной красочной поверхности, которая включает в себя красный, синий, черный, белый и охру.

Эксперты считают, что голова змеи датируется временем в конце империи ацтеков, когда город-государство Теночтитлан процветало в той же местности. Ацтеки использовали много змей в своих работах, не в последнюю очередь из-за змееподобных божеств, таких как Кетцалькоатль.

Голова змеи будет передана для изучения и сохранения Мексиканскому национальному институту антропологии и истории (INAH).

Эта находка является ценным вкладом в наше понимание ацтекской культуры. Она свидетельствует, что ацтеки были искусными скульпторами и художниками, которые создавали произведения искусства, выдержавшие испытание временем, отмечает издание.

Ранее ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

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