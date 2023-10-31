У Міненерго пояснили, чи будуть планові відключення світла у листопаді

У Міністерстві енергетики спростували інформацію про буцімто застосування планових відключень електроенергії у листопаді. За даними відомства, обмежень побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

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Заяви про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку рф. Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

"Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні", – йдеться у повідомленні.

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У міністерстві вказали, що взимку працюватимуть усі блоки атомних електростанцій. За потреби у роботу запускатимуться й додаткові потужності інших електростанцій.

"Наголошуємо: відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, світла може не бути по 10 годин.

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