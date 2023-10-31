В Минэнерго объяснили, будут ли плановые отключения света в ноябре

В Министерстве энергетики опровергли информацию о якобы применении плановых отключений электроэнергии в ноябре. По данным ведомства, ограничений бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины.

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Заявления о якобы отключении являются частью информационной войны со стороны России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"С окончанием прошлого ОЗУ эту информацию пытались распространять разные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре", – говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что зимой будут работать все блоки атомных электростанций. При необходимости в работу будут запускаться дополнительные мощности других электростанций.

"Отмечаем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования", – отметили в ведомстве.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длительные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, света может быть не по 10 часов.

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