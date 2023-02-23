У Норвегії виявили 3500-річні наконечники стріл, зроблені з черепашок (фото)

Археологи виявили у норвезьких горах 3500-річні наконечники стріл, зроблені з черепашок. Унікальні наконечники стріл, виготовлені з прісноводної перловниці, витопилися з льоду в горах Йотунхеймена.

За словами археологів, таких наконечників стріл не знайдено більше ніде у світі. Вони використовувалися лише пару сотень років, і ніхто не знає, чому, повідомляє Sciencenorway.no.

"Чому вони вирішили використовувати мушлі для виготовлення наконечників стріл, варто подумати. Люди того часу справді мали доступ до каменю, який можна використовувати для виготовлення наконечників стріл, а також використовували кістку та роги", – сказав археолог Ларс Піло.

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Зазначається, що археологи були дуже здивовані, коли перший наконечник стріли, виготовлений із раковин мідій, розтопив лід. Тепер вони знайшли загалом три такі наконечники.

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За словами льодовикового археолога Ларса Піло, наконечники стріл, зроблені з черепашок, є головною новиною.

"Ми також знайшли древка стріл з таким же типом кріплення. У них, швидше за все, також були наконечники стріл", – каже Піло.

Археологи також знайшли сухожилля, якими зв’язували наконечники стріл. На іншому кінці стріли древко оснащено пір’ям.

"Це була недовга традиція, починаючи з раннього бронзового віку приблизно 3700–3500 років тому", – каже Піло.

Нагадаємо, у Німеччині, поблизу Хайтхабу на півострові Ютландія, чоловік за допомогою металошукача виявив скарб, закопаний 800 років тому. Знахідка містила золоті прикраси та монети.

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