В Норвегии обнаружили 3500-летние наконечники стрел, сделанные из ракушек (фото)

Археологи обнаружили в норвежских горах 3500-летние наконечники стрел, сделанные из ракушек. Уникальные наконечники стрел, изготовленные из пресноводной перловицы, вытопились из льда в горах Йотунхеймена.

По словам археологов, таких наконечников стрел не найдено больше нигде в мире. Они использовались всего пару сотен лет, и никто не знает, почему, сообщает Sciencenorway.no.

"Почему они решили использовать раковины для изготовления наконечников стрел, стоит подумать. Люди того времени действительно имели доступ к камню, который можно использовать для изготовления наконечников стрел, а также использовали кость и рога", – сказал археолог Ларс Пило.

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Отмечается, что археологи были удивлены, когда первый наконечник стрелы, изготовленный из раковин мидий, растопил лед. Теперь они нашли всего три таких наконечника.

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По словам ледникового археолога Ларса Пило, наконечники стрел, сделанные из ракушек, являются главной новостью.

"Мы также нашли древку стрел с таким же типом крепления. У них, скорее всего, также были наконечники стрел", – говорит Пило.

Археологи также обнаружили сухожилия, которыми связывали наконечники стрел. На другом конце стрелы древко оснащено перьями.

"Это была недолгая традиция, начиная с раннего бронзового века примерно 3700-3500 лет назад", – говорит Пило.

Напомним, в Германии, близ Хайтхаба на полуострове Ютландия, мужчина с помощью металлоискателя обнаружил клад, закопанный 800 лет назад. Находка содержала золотые украшения и монеты.

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