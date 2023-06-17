У ПФУ пояснили, як дізнатися розмір майбутньої пенсії

Чимало українців цікавляться розмірами майбутніх пенсійних виплат ще до виходу на пенсію. Розрахувати приблизну суму можна скориставшись спеціальним калькулятором.

Про це розповіли фахівці Пенсійного фонду. При розрахунку майбутньої пенсії за віком враховуються дані з електронних реєстрів ПФУ.

Українці також можуть додавати відомості про періоди працевлаштування, які відсутні в базі Фонду. Втім, варто зауважити, що розрахунок доцільний у короткостроковій перспективі.

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Пенсійний калькулятор розраховує розмір виплат за віком. Для цього використовуються показники зарплати особи та середньої зарплати на момент проведення розрахунку. Водночас програма не розраховує пенсії:

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за інвалідністю,

у зв’язку з втратою годувальника,

у разі переходу з одного виду пенсії на інший.

Результати розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті та доступні для перегляду у будь-який час.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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