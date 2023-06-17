В ПФУ объяснили, как узнать размер будущей пенсии

Многие украинцы интересуются размерами будущих пенсионных выплат еще до выхода на пенсию. Вычислить приблизительную сумму можно воспользовавшись специальным калькулятором.

Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда. При расчете будущей пенсии по возрасту учитываются данные по электронным реестрам ПФУ.

Украинцы также могут добавлять сведения о периодах трудоустройства, отсутствующих в базе Фонда. Впрочем, следует отметить, что расчет целесообразен в краткосрочной перспективе.

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Пенсионный калькулятор рассчитывает размер выплат по возрасту. Для этого используются показатели зарплаты человека и средней зарплаты на момент проведения расчета. В то же время, программа не рассчитывает пенсии:

Видео дня

по инвалидности,

в связи с потерей кормильца,

при переходе с одного вида пенсии на другой.

Результаты расчета размера пенсии хранятся в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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