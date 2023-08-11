Наступного року вчені планують почати розробку препарата для відрощування зубів

Зуби не виростуть знову – це загальновідома реальність, особливо для тих, хто вже знайомий з пломбами. Тому так важливо підтримувати їх у найкращому стані – чистими та здоровими. Проте, здається, що наука збирається змінити цю звичку.

Починаючи з липня 2024 року, планується розпочати клінічні випробування потенційного методу виростання зубів. Ця ідея базується на десятиліттях досліджень у даній області. Якщо випробування будуть успішними, можливо, вже до 2030 року буде доступне терапевтичне лікування. Про це пише Science Alert.

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Команда з Медичного науково-дослідного інституту лікарні Кітано в Японії бере на себе дослідження, спрямовані на людей, що страждають від анодонтії – рідкісного генетичного захворювання, яке перешкоджає нормальному росту молочних і постійних зубів.

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Перш за все, це лікування буде спрямоване на дітей, які стикаються з цим станом. Проте дослідники сподіваються, що в майбутньому його можна буде застосовувати більш широко – у людей, які мають більш загальні проблеми із зубами, наприклад, із захворюваннями ясен.

"Ідея виростити нові зуби – це мрія кожного стоматолога. Я розпочав над цим думати ще як студент. Вірив, що це можливо", – говорить Катсу Такахаші, керівник відділення стоматології та ротової хірургії лікарні Кітано.

Процес полягає в наступному: дослідники виявили зв'язок між конкретним геном під назвою USAG-1 та обмеженням зростання зубів у мишей. Це вивчення призвело до спроб блокування вираження цього гена.

Вдалося виявити антитіло, яке безпечно заблоковує частину активності гена USAG-1 у мишей та їжаків, не викликаючи серйозних побічних ефектів, але спричиняючи зростання зубів.

Наступним етапом буде перевірка можливості контролювати такі ж хімічні реакції в організмі людини.

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Наразі мова йде про потенційні можливості, але у майбутньому можливо використання нового методу для стимулювання росту третього ряду зубів у дорослих після відпадіння молочних зубів.

Дослідники вважають, що перевага даного підходу полягає в тому, що ріст зубів активується природнім шляхом через процес, відомий як передача сигналів кісткового морфогенетичного білка (BMP).

Таким чином, тіло може самостійно реалізовувати цей процес без необхідності складних стовбурових клітин.

Дослідники також вважають, що з прогресом у технологіях сканування (наприклад, мас-спектрометрія) буде легше виявити біомаркери, які покажуть, кому саме користь від такого лікування.

"Лікування антитілами проти USAG-1 у мишей ефективно для відновлення зубів і може стати проривом у лікуванні зубних аномалій у людей", – зазначають дослідники.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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