У США семирічна дитина знайшла незвичний діамант під час прогулянки (фото, відео)

У США семирічна дівчинка Аспен Браун у день свого народження пішла з бабусею та батьком до державного парку "Кратер алмазів" та знайшла рідкісний золотисто-коричневий алмаз вагою 2,95 карата.

Як повідомляється на сайті парку, дитина відпочивала біля купи великого каміння на вершині поверхні стародавнього алмазоносного вулкана, коли щось блискуче привернуло її увагу.

Читайте також: У США школярка знайшла на фермі череп кита, якому 34 мільйони років (фото)

"Наступне, що я пам'ятаю, вона підбігла до мене і сказала: "Тато! Я знайшла щось!", – розповів Лютер Браун. Сім'я відвезла знахідку для оцінки експертам, і вони підтвердили, що іменинниця дійсно знайшла величезний алмаз.

Відео дня

Скільки коштує рідкісний камінь, залишається таємницею. З нагоди свого дня народження Аспен вирішила назвати дорогоцінний камінь на честь себе.

Зазначається, що алмаз Аспена є другим за величиною, знайденим цього року в багатому на алмазах державному парку, поступаючись лише коричневому каменю вагою 3,29 карата, знайденому в березні 2023.

Однак це перший великий алмаз, зареєстрований з того часу, як минулого місяця парк перестав давати дозвіл на розкопки.

Видання пише, що більшість місцевих копачів, включаючи професіоналів, раніше знаходили по всьому парку алмази вагою від 0,05 до 0,20 карата, тобто розміром приблизно з рисове зернятко.

"Аспенський діамант має золотисто-коричневий колір і блискучу поверхню. Це цілісний кристал без ламаних граней і з невеликою щілиною на одному боці, що утворилася при формуванні алмазу", – сказав Уеймон Кокс, помічник наглядача парку.

Нагадаємо, на морському дні біля Аляски знайшли дивне "моторошне золоте яйце".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!