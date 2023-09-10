В США семилетний ребенок нашел необычный бриллиант во время прогулки (фото, видео)

В США семилетняя девочка Аспен Браун в день своего рождения ушла с бабушкой и отцом в государственный парк "Кратер алмазов" и нашла редкий золотисто-коричневый алмаз весом 2,95 карата.

Как сообщается на сайте парка, ребенок отдыхал у кучи больших камней на вершине поверхности древнего алмазоносного вулкана, когда что-то блестяще привлекло его внимание.

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"Следующее, что я помню, она подбежала ко мне и сказала: "Папа! Я нашла что-то!", – рассказал Лютер Браун. Семья отвезла находку для оценки экспертам, и они подтвердили, что именинница действительно нашла огромный алмаз.

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Сколько стоит редкий камень, остается тайной. По случаю своего дня рождения Аспен решила назвать драгоценный камень в честь себя.

Отмечается, что алмаз Аспена является вторым по величине, найденным в этом году в богатом алмазами государственном парке, уступая лишь коричневому камню весом 3,29 карата, найденному в марте 2023 года.

Однако это первый крупный алмаз, зарегистрированный с тех пор, как в прошлом месяце парк перестал давать разрешение на раскопки.

Издание пишет, что большинство местных копателей, включая профессионалов, ранее находили по всему парку алмазы весом от 0,05 до 0,20 карата, то есть размером примерно с рисовое зернышко.

"Аспенский бриллиант имеет золотисто-коричневый цвет и блестящую поверхность. Это цельный кристалл без ломаных граней и с небольшой щелью на одной стороне, образовавшейся при формировании алмаза", – сказал Уэймон Кокс, помощник смотрителя парка.

Напомним, на морском дне у Аляски нашли странное "жуткое золотое яйцо".

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