В Україні розширили список держслужбовців, які можуть перетинати кордон

Влада розширила категорії громадян держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей. Про це повідомили у ДПСУ та на урядовому порталі. Йдеться про жінок та чоловіків серед держслужбовців, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками дитини до 18 років.

"Пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері), з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів", – йдеться в документі.

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У ДПСУ наголосили, що для цього жінкам потрібно мати закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном. Чоловіки окрім зазначених вище, повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Яким держслужбовцям заборонено перетинати кордон:

члени Кабінету Міністрів, їхні заступники, держсекретар Кабміну та всі секретарі міністерств;

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні заступники;

керівник апарату Верховної Ради, його заступники, всі народні депутати;

уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники;

керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб та їхні заступники;

голова Служби безпеки України, його заступники;

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар Ради національної безпеки та оборони, його заступники;

голова Національного банку, його заступники;

голови місцевих державних адміністрацій, їхні заступники;

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад, керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;

працівники, заброньовані на період мобілізації за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

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