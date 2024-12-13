У вихідні Україну очікує мороз та опади: прогноз від Наталки Діденко

У суботу, 14 грудня, на всій території України очікується похолодання з рвучким південно-західним вітром, але без опадів. Вже в неділю, 15 грудня, температура почне підвищуватися, а в багатьох регіонах з’являться опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Ніч: від -7°C до -12°C, у деяких районах Тернопільщини, Хмельниччини та Вінниччини похолодає навіть до -14°C.

День: у більшості областей очікується -2...-5°C, на Одещині, Закарпатті та в Криму температура коливатиметься близько 0°C.Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У столиці в суботу буде сухо, морозяно та вітряно.

Нічна температура: близько -10°C.

Денна: від -3°C до -5°C. Можливі сонячні прояснення, що додасть комфортності попри морози.

У неділю в Україні потеплішає, а температура наблизиться до відлиги. У більшості регіонів збільшиться хмарність, з’являться опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

За словами синоптикині, з початку наступного тижня максимальна температура повітря в Україні досягатиме +2...+7°C, що принесе суттєве потепління.

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Нагадаємо, у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки.