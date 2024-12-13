В выходные Украина ожидает мороз и осадки: прогноз от Наталки Диденко

В субботу, 14 декабря, по всей территории Украины ожидается похолодание с порывистым юго-западным ветром, но без осадков. Уже в воскресенье 15 декабря температура начнет повышаться, а во многих регионах появятся осадки в виде снега и мокрого снега.

Ночь: от -7°C до -12°C, в некоторых районах Тернопольщины, Хмельнитчины и Винницкой области похолодает даже до -14°C.

День: в большинстве областей ожидается -2...-5°C, в Одесской области, Закарпатье и в Крыму температура будет колебаться около 0°C. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

В столице в субботу будет сухо, морозно и ветрено.

Ночью -10°C.

Днем: от -3°C до -5°C. Возможны солнечные прояснения, что придаст комфортность, несмотря на морозы.

В воскресенье в Украине станет теплее, а температура приблизится к оттепели. В большинстве регионов увеличится облачность, осадки в виде снега и мокрого снега.

По словам синоптикини, с начала следующей недели максимальная температура воздуха в Украине будет достигать +2...+7°C, что принесет существенное потепление.

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Напомним, в Киеве объявлен желтый уровень опасности.