Поблизу Одеси зафіксували землетрус магнітудою 3,9: подробиці

Сьогодні, 24 березня 2025 року, о 10:14 у сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 3,9 бала. Осередок залягав на глибині 129 кілометрів.

Про це повідомили в Національному інституті досліджень та розробок фізики Землі (Румунія).

Читайте також: 53 людини загинуло: у Тибеті стався потужний землетрус (фото)

За даними фахівців, епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно за 37 кілометрів на захід від міста Фокшани та за 62 кілометри на північ від Бузеу.

Ймовірно, слабкі коливання ґрунту могли відчути й мешканці Одеської області, зокрема Ізмаїльського району.

Нагадаємо, наближається потужний землетрус магнітудою 8,5 балів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!