Верховна Рада зменшила граничний призивний вік для громадян до 25 років

Законопроєкт про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років був підтриманий Верховною Радою. Інформацію про це надали народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За законопроєкт №9281 проголосували 304 народні депутати. Рішення було ухвалено в цілому, і зараз документ очікує підпису президента.

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Ці зміни до законодавства щодо зменшення вікового обмеження перебування призовників на військовому обліку були спільно розроблені Міністерством оборони та Збройними Силами України.

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Пояснюється, що під час воєнного стану немає потреби у тривалому перебуванні призовників на військовому обліку до 27 років.

По-перше, щорічне прибуття призовників до військкоматів для проходження медичних оглядів призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичний персонал та збільшення черг на проходження військово-лікарської комісії. Однак призов на строкову військову службу під час воєнного стану не проводиться.

По-друге, тривале перебування призовників на військовому обліку під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби осіб, які не є військовозобов'язаними, не може бути призвана до військової служби під час мобілізації.

Представники Міністерства оборони заявили, що всі ініціативи, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими та безпековими структурами, і мають на меті оптимізацію процесів для досягнення перемоги.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня ворог атакував Київ дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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