Верховная Рада уменьшила предельный призывный возраст для граждан до 25 лет

Законопроект об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет был поддержан Верховной Радой. Информацию об этом предоставили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

За законопроект №9281 проголосовали 304 народных депутата. Решение было принято в целом и сейчас документ ожидает подписи президента.

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Эти изменения в законодательство об уменьшении возрастного ограничения на пребывание призывников на военном учете были совместно разработаны Министерством обороны и Вооруженными Силами Украины.

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Объясняется, что во время военного положения нет необходимости в длительном пребывании призывников на военном учете до 27 лет.

Во-первых, ежегодное прибытие призывников в военкоматы для прохождения медицинских осмотров приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинский персонал и увеличению очередей на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако призыв на срочную военную службу во время военного положения не производится.

Во-вторых, длительное пребывание призывников на военном учете во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе лиц, не военнообязанных, не может быть призвано к военной службе во время мобилизации.

Представители Министерства обороны заявили, что все инициативы, направленные на укрепление обороноспособности государства, являются обоснованными, согласованными с другими правительственными и структурами безопасности, и имеют целью оптимизацию процессов для достижения победы.

Напомним, в ночь на 30 мая враг атаковал Киев дронами, тогда как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

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