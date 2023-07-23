Ветеринарка розповіла, чи дійсно картопля шкідлива для тварин

Ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна заявила, що деякі власники тварин та ветеринари думають, що домашнім улюбленцям не можна вживати картоплю. Проте це міф.

Про це вона повідомила у своєму Instagram. За словами Лідії Лободіної, картопля є цінним джерелом вуглеводів, а тому й енергії.

"Це міф, в який вірять не лише власники, а й деякі ветеринари", – сказала Лободіна.

Вона зазначила, що собаки є всеїдними, тому здатні добре перетравлювати вуглеводи, тоді як для котів не обов'язково вживати вуглеводи, адже переважно вони отримують енергію з білків та жирів. Проте слід індивідуально розглядати раціон домашнього улюбленця, враховуючи його спосіб життя та фізіологічні потреби. Проте вуглеводи потрібні тваринам, коли їхній стан здоров'я вимагає вживання обмеженої кількості білків та жирів. Це може відбуватися при хворобах ШКТ, печінки та нирок

Відео дня

Читайте також: Чи можна давати собакам та котам м'ясо: відповідь ветеринара

Лідія Лободіна пояснила, що боятися картоплі в раціоні не варто, тому що:

картопля містить багато вітамінів та мінералів;

картопля підходить для тварин із захворюванням нирок та сечокам‘яною хворобою, адже в овочі обмежений вміст фосфору;

домашні улюблені надають перевагу картоплі, ніж крупам.

Вона застерегла, що сира картопля містить алкалоїд соланін, який може спричинити отруєння, тому картоплю варто давати лише вареною.

"Незважаючи на багато переваг картоплі, її можна додавати до раціону виключно після консультації з ветеринарним дієтологом", – додала Лободіна.

Нагадаємо, рибу не рекомендують додавати в раціон кішки, оскільки вона може бути небезпечною для тваринки. На думку Лідії Лободіної, в раціоні котів та собак риба і морепродукти не є необов’язковими продуктами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!