Ветеринар рассказала, действительно ли картофель вреден для животных

Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина заявила, что некоторые владельцы животных и ветеринары думают, что домашним питомцам нельзя употреблять картофель. Однако это миф.

Об этом она сообщила в своем Instagram. По словам Лидии Лободиной, картофель является ценным источником углеводов, а потому и энергии.

"Это миф, в который верят не только владельцы, но и некоторые ветеринары", – сказала Лободина.

Она отметила, что собаки всеядны, поэтому способны хорошо переваривать углеводы, тогда как для кошек не обязательно употреблять углеводы, ведь преимущественно они получают энергию из белков и жиров. Однако следует индивидуально рассматривать рацион домашнего питомца, учитывая его образ жизни и физиологические потребности. Однако углеводы нужны животным, когда состояние здоровья требует употребления ограниченного количества белков и жиров. Это может происходить при болезнях ЖКТ, печени и почек

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Лидия Лободина объяснила, что бояться картофеля в рационе не стоит, потому что:

картофель содержит много витаминов и минералов;

картофель подходит для животных с заболеванием почек и мочекаменной болезнью, ведь в овоще ограничено содержание фосфора;

домашние любимые предпочитают картофель, чем крупы.

Она предостерегла, что сырой картофель содержит алкалоид соланин, который может вызвать отравление, поэтому картофель следует давать только вареным.

"Несмотря на многие преимущества картофеля, его можно добавлять в рацион исключительно после консультации с ветеринарным диетологом", – добавила Лободина.

Напомним, рыбу не рекомендуют добавлять в рацион кошки, поскольку она может быть опасна для животного. По мнению Лидии Лободиной, в рационе кошек и собак рыба и морепродукты не являются необязательными продуктами.

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