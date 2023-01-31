Юрій Великий показав кумедну пародію на нардепа Тищенка та його скандальну поїздку до Таїланду (відео)

Гуморист студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв кумедну пародію на народного депутата Миколу Тищенка. Політик та ресторатор виправдовується за скандальну поїздку до Таїланду.

Відео актор опублікував на своєму YouTube-каналі. У ньому також згадав про Юлію Тимошенко з її візитом в Дубаї.

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У пародії Юрій Великий одягнений в костюмі з оголеним загорілим торсом з м'язами. Він стоїть на тлі готелю з басейном та п'є коктейль.

"Я народний депутат України дев'ятого скликання Микола Тищенко, позивний "Катлєта", хочу пояснити ситуацію, яку зараз активно педалюють усілякі педалюги. Тут дехто розганяє зраду, начебто я втік з країни. Це повна маячня. Я зараз перебуваю в країні. (Як ця країна називається, там де я зараз? Таїланд? А українською як це буде? Тежтаїланд? – звернувся до свого помічника "Тищенко"). Я зараз знаходжуся в Тежтаїланді і нікуди з відси тікати не збирався", – сказав актор у ролі скандального депутата.

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Також гуморист згадав і про Юлію Тимошенко, яка їздила в Дубаї. "Тищенко" поскаржився, що на нього вилився шквал критики, а про неї забули.

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"Всі постійно говорять про "батальйон Монако", але ніхто чомусь не згадує про "тероборону Дубаї", яку міцно тримає наш побратим (хоча ні, побратим – це не вірно), наша посестрим, у який позивний "Бабуля". Хтось каже, що ми втекли до безпечних місць, а я вам наведу статистику. Щороку у всьому світі від падіння кокосів з пальм на голови туристів гине до 150 людей. Як бачите, тут також є пальми. Тому моє життя під загрозою 24/7, але про це комусь вигідно мовчати", – сказав Юрій Великий.

Раніше український гуморист Юрій Великий показав нову пародію на главу Міноборони РФ Сергія Шойгу та власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Між росіянами останнім часом не вщухають внутрішні розбірки, зокрема навколо зруйнованого Соледара.

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