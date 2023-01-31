Юрий Великий показал забавную пародию на нардепа Тищенко и его скандальную поездку в Таиланд (видео)

Юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий снял забавную пародию на народного депутата Николая Тищенко. Политик и ресторатор оправдываются за скандальную поездку в Таиланд.

Видео актер опубликовал на своем YouTube канале. В нем также упомянул о Юлии Тимошенко с ее визитом в Дубае.

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В пародии Юрий Большой одет в костюме с обнаженным загорелым торсом с мышцами. Он стоит на фоне отеля с бассейном и пьет коктейль.

"Я народный депутат Украины девятого созыва Николай Тищенко, позывной "Катлета", хочу объяснить ситуацию, которую сейчас активно педалируют всяческие педалюги. Здесь кое-кто разгоняет измену, вроде бы я убежал из страны. Это полный бред. Я сейчас нахожусь в стране." Как эта страна называется, там где я сейчас? Таиланд? А по-украински как это будет? – обратился к своему помощнику "Тищенко"). Я сейчас нахожусь в Тежтаиланде и никуда отсюда бежать не собирался", – сказал актер в роли скандального депутата.

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Также юморист упомянул и о Юлии Тимошенко, которая ездила в Дубае. Тищенко пожаловался, что на него вылился шквал критики, а о ней забыли.

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"Все постоянно говорят о "батальоне Монако", но никто почему-то не упоминает о "терробороне Дубаи", которую крепко держит наш собрат (хотя нет, собрат – это не верно), наша посестрим, в который позывной "Бабушка". Кто-то говорит, что мы сбежали в безопасные места, а я вам приведу статистику.Ежегодно во всем мире от падения кокосов с пальм на головы туристов гибнет до 150. Как видите, здесь также есть пальмы. Поэтому моя жизнь под угрозой 24/7, но об этом кому-то выгодно молчать", – сказал Юрий Великий.

Ранее украинский юморист Юрий Великий показал новую пародию на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Между россиянами в последнее время не утихают внутренние разборки, в частности, вокруг разрушенного Соледара.

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