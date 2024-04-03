Юрист пояснив, як зміниться мобілізація зі скасуванням 'обмеженої придатності'

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313 про скасування статусу "обмежено придатний". Згідно з документом, особи, які раніше мали такий статус, повинні протягом 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію.

Відео дня

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів у коментарі 24 Каналу, як зміниться мобілізація. Зокрема, Міноборони України має свій внутрішній наказ №402, який містить перелік хвороб, згідно з яким військовозобов'язаних відносять до "придатних", "обмежено придатних" та "непридатних".

"Поки Міноборони не змінить цей наказ, то жодної перекваліфікації "обмежено придатних" не відбуватиметься. Адже немає документа, на який можна посилатися для того, щоб кваліфікувати особу як "придатну" чи "непридатну", – зауважив юрист

Читайте також: Що таке електронний кабінет військовозобовʼязаного та коли запрацює

За словами Золотухіна, Міноборони має визначити, який статус надавати людям, які мають певний діагноз та раніше були "обмежено придатними". Лише після ухвалення внутрішнього наказу, який буде основоположним для ВЛК, військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, зможуть повторно проходити комісію.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року Володимир Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаних.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!