Юрист объяснил, как изменится мобилизация с отменой 'ограниченной годности'

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10313 об отмене статуса "ограниченно пригодный". Согласно документу, лица, ранее имевшие такой статус, должны в течение 9 месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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Юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал в комментарии 24 Канала, как изменится мобилизация. В частности, Минобороны Украины имеет свой внутренний приказ №402, содержащий перечень болезней, согласно которому военнообязанных относят к "пригодным", "ограниченно пригодным" и "непригодным".

"Пока Минобороны не изменит этот приказ, то никакой переквалификации "ограниченно пригодных" не будет происходить. Ведь нет документа, на который можно ссылаться для того, чтобы квалифицировать личность как "пригодную" или "непригодную"", – отметил юрист.

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По словам Золотухина, Минобороны должно определить, какой статус предоставлять людям, имеющим определенный диагноз и ранее "ограниченно пригодными". Только после принятия внутреннего приказа, который будет основополагающим для ВЛК, военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными, смогут повторно проходить комиссию.

Напомним, 2 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал законы о мобилизации с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанных.

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