Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати волонтерів

Під час воєнного стану та загальної мобілізації, призову на військову службу підлягають військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років. Однак у багатьох українців виникає питання, чи можуть офіційно зареєстрованих волонтерів, які і так постійно допомагають армії, мобілізовувати до ЗСУ.

Чи мають волонтери право на звільнення, або відстрочку від загальної мобілізації розповів адвокат Богдан Пересада. За його словами, це передбачено відповідною статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Раніше ми писали кого з українців не можуть призвати примусово.

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Не підлягають мобілізації такі категорії громадян:

Особи, заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Особи з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням ВЛК);

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше неповнолітніх дітей;

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину із тяжкою хворобою;

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.;

Особи, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

Особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи II групи;

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину і чоловіка або дружину, що проходить військову службу;

Народні депутати України;

Здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

Наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники, зокрема працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.

У цьому переліку відсутня така підстава для звільнення від мобілізації як наявність статусу волонтера. Тому, за словами адвоката, "людина зі статусом волонтера підлягає мобілізації на загальних підставах, іншого Законом не визначено. Це ж стосується й військового обліку.

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