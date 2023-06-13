Забудете про сухість: як правильно очищувати та зволожувати стопи

Прості бабусині засоби допоможуть подолати сухість ніг, що викликає дискомфорт у повсякденному житті. Згодом можуть з'являтися потріскання, мозолі та інші проблеми.

UAportal разом з Sante Plus розповість, як правильно очищувати сухість стоп і п'яток. Тоді ваші ніжки матимуть красивий та естетичний вигляд.

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Крок 1. Розм’якшіть мозолі стоп ванною для ніг

Перед будь-якою процедурою для ніг треба спочатку зробити ванну. Для цього скористайтеся трьома натуральними інгредієнтами.

1. Крупна сіль пом'якшить зроговілу шкіру, зробить її еластичнішою, зменшить втому та заспокоїть біль у суглобах стопи та пальців.

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Налийте в миску води до щиколоток, додайте столову ложку крупної солі (можна взяти морську), опустіть ноги в тазик на 15-20 хвилин максимум.

Після добре висушіть, особливо між пальцями ніг, щоб не розвинути або посилити грибкові інфекції. Щоб посилити кровообіг та заспокоїти запалення, можете взяти прохолодну або літню воду, але тільки не крижану.

2. Натуральна харчова сода. Цей спосіб допоможе розм'якшити на ногах мозолі та видалити мертві клітини шкіри.

Для цього у тазик налийте теплої води до щиколоток, додайте 1-2 столові ложки соди та замочіть ноги на 10 хвилин (не більше). Просушіть ноги, особливо зону між пальцями.

3. Яблучний оцет. Аби позбутися мозолів на ногах, використайте яблучний оцет. Це допоможе пом'якшити шкіру ніг і зменшити потовщення шкіри.

У таз, наповнений теплою водою, додайте пів склянки яблучний оцет та замочіть ноги. Потім добре витріть.

Крок 2. Зробіть пілінг за допомогою пемзи

Очистити ноги та позбавити шкіру від шорсткостей допоможе пемза. Робіть це після попередніх процедур. За можливості додайте кілька крапель дитячої олійки та починайте працювати пемзою. Розтирайте п'яти і великий палець ніг від низу до верху, уникаючи кругових рухів або рухів вперед-назад.

Робіть тертя обережно, щоб не було боляче. Після цього сполосніть ноги і повністю висушіть. Робіть це раз на тиждень.

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Крок 3. Зробіть пілінг за допомогою цукру

Пілінг з цукром – це ніжний додатковий догляд після етапу відлущування. Виконайте за таким рецептом:

Змішайте 4 столові ложки цукрової пудри, 2 столові ложки рослинної олії (оливкової, мигдальної та ін.), 1 столову ложку меду і сік половини лимона.

Нанесіть скраб безпосередньо на всю стопу круговими рухами протягом 2 хвилин (людям з чутливою шкірою можна наносити його на вологі ноги).

Треба обполіскувати ноги, не намилюючи їх, щоб скористатися м’якою плівкою, яка залишається на стопах.

Протираємо рушником, переконавшись, що ми добре висохли.

Крок 4. Зволоження та живлення

Коли стопи добре відлущені та чисті, залишається лише зволожити та глибоко живити їх. Так ви захистите шкірний бар’єр і зможете запобігти повторному розтріскуванню п’ят.

1. Кокосова олія. Цей засіб робить шкіру ніг еластичнішою та відновить м'якість.

2. Вазелін має неймовірну користь для лікування тріщин на ногах, які потребують регенерації та пом’якшення. Наносити відразу після етапу відлущування та відлущування або навіть увечері перед сном, щоб розм’якшити натоптиші. Можете поверх одягнути шкарпетки, а вранці змити.

3. Гель з алое вера. Це натуральний, заспокійливий, цілющий і зволожуючий інгредієнт, який надасть ногам свіжості.

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