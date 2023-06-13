Забудете о сухости: как правильно очищать и увлажнять стопы

Простые бабушкины средства помогут преодолеть сухость ног, что вызывает дискомфорт в повседневной жизни. Впоследствии могут появляться потрескания, мозоли и другие проблемы.

UAportal вместе с Sante Plus расскажет, как правильно очищать сухость стоп и пяток. Тогда ваши ножки будут выглядеть красиво и эстетично.

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Шаг 1. Размягчите мозоли стоп ножной ванной.

Перед любой процедурой для ног нужно сначала сделать ванночку. Для этого воспользуйтесь тремя натуральными ингредиентами.

1. Крупная соль смягчит орогевшую кожу, сделает ее более эластичной, уменьшит усталость и успокоит боль в суставах стопы и пальцев.

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Налейте в миску воды к лодыжкам, добавьте столовую ложку крупной соли (можно взять морскую), опустите ноги в тазик на 15-20 минут максимум.

После хорошо высушите, особенно между пальцами ног, чтобы не развить или усугубить грибковые инфекции. Чтобы усилить кровообращение и успокоить воспаление, вы можете взять прохладную или летнюю воду, но только не ледяную.

2. Естественная пищевая сода. Этот способ поможет размягчить на ногах мозоли и удалить мертвые клетки кожи.

Для этого в тазик налейте теплой воды к лодыжкам, добавьте 1-2 столовые ложки соды и замочите ноги на 10 минут (не более). Просушите ноги, особенно зону между пальцами.

3. Яблочный уксус. Чтобы избавиться от мозолей на ногах, используйте яблочный уксус. Это поможет смягчить кожу ног и уменьшить утолщение кожи.

В таз, наполненный теплой водой, добавьте пол стакана яблочный уксус и замочите ноги. Затем хорошо протрите.

Шаг 2. Сделайте пилинг с помощью пемзы

Очистить ноги и избавить кожу от шероховатостей поможет пемза. Делайте это после предварительных процедур. По возможности добавьте несколько капель детского масла и начинайте работать пемзой. Растирайте пятки и большой палец ног снизу вверх, избегая круговых движений или движений вперед-назад.

Делайте трение осторожно, чтобы не было больно. После этого ополосните ноги и полностью высушите. Делайте это раз в неделю.

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Шаг 3. Сделайте пилинг с помощью сахара

Пилинг с сахаром – это нежный дополнительный уход после этапа отшелушивания. Выполните по следующему рецепту:

Смешайте 4 столовых ложки сахарной пудры, 2 столовых ложки растительного масла (оливкового, миндального и др.), 1 столовую ложку меда и сок половины лимона.

Нанесите скраб на всю стопу круговыми движениями в течение 2 минут (людям с чувствительной кожей можно наносить его на влажные ноги).

Надо ополаскивать ноги, не намыливая их, чтобы воспользоваться мягкой пленкой, остающейся на стопах.

Протираем полотенцем, убедившись, что мы хорошо высохли.

Шаг 4. Увлажнение и питание

Когда стопы хорошо отшелушены и чисты, остается только увлажнить и глубоко питать их. Так вы защитите кожный барьер и сможете предотвратить повторное растрескивание пяток.

1. Кокосовое масло. Это средство делает кожу ног более эластичной и восстановит мягкость.

2. Вазелин имеет невероятную пользу для лечения трещин на ногах, требующих регенерации и смягчения. Наносить сразу после этапа отшелушивания и отшелушивания или даже вечером перед сном, чтобы размягчить натоптыши. Можете поверх одеть носки, а утром смыть.

3. Гель из Алое Вера. Это натуральный, успокаивающий, целебный и увлажняющий ингредиент, который придаст ногам свежесть.

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