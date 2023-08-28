Землю сколихнула дводенна магнітна буря: що потрібно знати

Від 27 серпня на Землі триває досить потужна магнітна буря. З цієї причини у метеочутливих людей може погіршитися стан здоров'я, виникнути мігрені та проблеми з тиском.

За даними Meteoagent, небезпечний період завершиться 28 серпня. Вже наступного дня потужність метеоудару знизиться.

27-28 серпня – магнітна бурі середньої потужності (4 бали);

29 серпня – метеоудар у 3 бали;

30-31 серпня – слабка магнітна буря у 2 бали.

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Що таке магнітні бурі

Сонячні спалахи (або сонячна/магнітна буря, або геомагнітні бурі) – внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, стикаючись з її магнітосферою. Це провокує геомагнітну активність.

Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем і атмосферою, що призводить до різноманітних ефектів. Ці наслідки можна спостерігати у вигляді полярного сяйва, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.

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Хто розраховує прогнози та попередження про магнітні бурі

Онлайн-прогноз сонячних спалахів і штормів розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Прогноз оновлюється онлайн, оскільки такі дані надходять від активності Сонця (зазвичай, кожні 10 хвилин).

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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